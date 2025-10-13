Joven se arrojó al río en Gualeguaychú: Agente Penitenciario le salvó la vida

Un agente del Servicio Penitenciario de Entre Ríos que presta funciones en la Unidad Penal 9 “El Potrero” salvó la vida de un hombre de más de 30 años que se arrojó desde el Puente Méndez Casariego hacia el río Gualeguaychú.

El protagonista del rescate, Matías Giménez, relató cómo se desarrollaron los hechos ocurridos el domingo en horas de la tarde. “Me tiré porque era la vida de una persona”, expresó tras el heroico rescate.

“Salimos a pasear con mi familia. Cuando íbamos llegando a la mitad del puente, mi señora me dice ‘se tiró un muchacho del puente’”, comenzó relatando el agente penitenciario.

Giménez explicó que su esposa fue la primera en reaccionar: “No alcancé a frenar y mi señora ya se baja y se va directamente hacia la baranda. Cuando yo bajo, me dice ‘ahí está debajo del puente’ y sin dudar me tiré, porque era la vida de una persona”.

El agente destacó la importancia del momento: “Gracias a Dios lo pude salvar, lo saqué a flote hacia el costado de la Pileta del Puente”, describió sobre los instantes más dramáticos.

Posteriormente, Giménez se preocupó por conocer el estado de salud del hombre rescatado. “Me encargué de averiguar porque lo llevaron enseguida. Está bien, en este momento está internado en el sector de Salud Mental del Hospital Centenario”, confirmó.

La víctima rescatada se encuentra recibiendo atención profesional, es evaluado y contenido tras el intento de suicidio.