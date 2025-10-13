Concepción del Uruguay: Hombre que murió en choque habría participado en el robo de dos motos

Un grave accidente vial con resultado fatal se registró en la noche de domingo en la zona oeste de Concepción del Uruguay y derivó en una investigación que podría vincular al fallecido con una racha de robos a repartidores ocurridos minutos antes.

Murió un joven motociclista tras chocar con un auto

El siniestro se produjo alrededor de las 23:30 horas, en la intersección de las calles 12 del Oeste y Santa Teresita, cuando colisionaron un automóvil Peugeot 308 blanco y una motocicleta Honda Wave sin dominio visible, la cual tenía la patente cubierta para evitar su identificación.

El motociclista, un hombre de 33 años, perdió la vida en el acto. Al arribar personal de Comisaría Tercera y los servicios de emergencia, ya no presentaba signos vitales. Por su parte, el conductor del Peugeot, un joven de 18 años, resultó ileso.

La Fiscal en turno, Dra. Albertina Chichi, dispuso la aprehensión preventiva del conductor del automóvil mientras se investigan las circunstancias exactas del choque. En el lugar trabajó Policía Científica, realizando las pericias correspondientes.

Investigación: el fallecido estaría implicado en robos previos

La pesquisa se orientó rápidamente hacia la identidad del motociclista, debido a que el accidente ocurrió instantes después de dos hechos delictivos cometidos contra repartidores en la misma zona.

El primer episodio fue denunciado como una tentativa de robo por un repartidor de la empresa “VOY”, quien informó que fue interceptado por dos hombres a bordo de una motocicleta Honda Wave roja. Según su relato, el acompañante lo apuntó con un objeto similar a un arma de fuego, pero el asalto no se concretó.

Minutos más tarde se registró un segundo hecho, esta vez consumado, cuando otro repartidor fue abordado por dos sujetos en una motocicleta de iguales características. Mediante amenazas con un arma, los delincuentes le sustrajeron su motocicleta SIAM QU 110cc celeste antes de huir del lugar.

Al conocerse el accidente fatal, el repartidor víctima del segundo robo reconoció al fallecido como uno de los presuntos autores del asalto, ya que el siniestro ocurrió a pocos metros del lugar donde había sido atacado.

Recuperaron la motocicleta robada

Horas después del choque, la policía logró recuperar la moto robada al repartidor. A las 05:20 de la madrugada, personal fue comisionado al Barrio La Tablada, donde vecinos alertaron sobre un motovehículo abandonado cerca de la planta asfáltica.

En el lugar, los uniformados hallaron una motocicleta SIAM QU 110cc celeste, que fue reconocida por su propietario como la sustraída horas antes. El rodado fue secuestrado por Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes.

Las actuaciones fueron informadas a la Unidad Fiscal en turno, mientras se aguardan los resultados de las pericias que confirmarán si el fallecido efectivamente participó en los robos previos. Elonce