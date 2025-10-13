Indagarán a Gustavo «Pino» Brondino por el femicidio de Daiana Mendieta

El hombre de 55 años, detenido por resistencia a la autoridad y amenazas, será indagado esta semana por el femicidio de Daiana Magalí Mendieta, de 22 años, hallada muerta en un pozo en una casa abandonada. La autopsia confirmó un golpe en la cabeza.
La investigación por el femicidio de Daiana Magalí Mendieta, la joven de 22 años hallada sin vida en una vivienda abandonada a seis kilómetros de Gobernador Mansilla, avanza con nuevas medidas judiciales. Esta semana está prevista la declaración indagatoria de Gustavo Brondino (55), alias “Pino”, el principal sospechoso del crimen.
De acuerdo con la autopsia, la víctima sufrió un fuerte golpe con un objeto punzante en la parte posterior de la cabeza. Luego, su cuerpo fue arrojado al fondo de un pozo de agua en una propiedad en desuso. El hallazgo del cuerpo el martes pasado generó una profunda conmoción en la pequeña localidad del departamento Tala.
Sospechas y detención del acusado
Brondino permanece detenido e imputado por resistencia a la autoridad y amenazas. Su arresto se produjo el domingo 5 de octubre, cuando la Policía allanó su vivienda familiar y el acusado recibió a los efectivos con un arma de fuego.
“Asisto a Brondino únicamente en una causa por resistencia a la autoridad y amenazas. No tiene ninguna otra imputación en trámite”, afirmó su defensor, Claudio Manfroni, en declaraciones a Entre Ríos Ahora.
Sin embargo, fuentes judiciales confirmaron que los únicos allanamientos realizados hasta el momento fueron en propiedades vinculadas al sospechoso, quien se encuentra fuertemente sindicado como el autor del femicidio.
El abogado defensor apeló la prisión preventiva por 90 días dictada por la jueza de Garantías de Rosario del Tala, Silvina Graciela Cabrera, pero el vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concepción del Uruguay, Rubén Chaia, confirmó la resolución.
La causa judicial
Desde el Ministerio Público Fiscal de Rosario del Tala informaron que esta semana se citará a Gustavo “Pino” Brondino para tomarle declaración indagatoria en el marco de la causa que investiga el homicidio de la joven.
Mientras tanto, la vivienda del acusado, ubicada sobre avenida San Martín de Gobernador Mansilla, permanece cerrada.
Un crimen que conmocionó a la comunidad
Daiana Mendieta había salido de su casa el viernes pasado y, a los pocos minutos, su familia perdió contacto con ella. Desde ese momento, comenzó una intensa búsqueda que terminó trágicamente con el hallazgo de su cuerpo sin vida.
El crimen golpeó con fuerza a la comunidad de Gobernador Mansilla, una localidad de menos de 3.000 habitantes, donde víctima y acusado eran personas conocidas por todos.
La Fiscalía de Rosario del Tala continúa reuniendo elementos probatorios, entre ellos pericias científicas, testimonios y análisis de rastros, para determinar con precisión la autoría del hecho y las circunstancias del femicidio. Elonce