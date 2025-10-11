Cuándo llueve en Entre Ríos: anuncian mucho calor y luego tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- anuncia la llegada de tormentas a la región, luego de un sábado muy caluroso. El pronóstico del tiempo prevé temperaturas máximas superiores a los 30° pero una masa de aire frío llegará con las lluvias y el domingo los guarismos superarán apenas los 20°.

Para este sábado se esperan condiciones similares a las de este viernes, aunque con un poco más de calor. Las mínimas se ubicarán entre los 17° y 18°, mientras que las máximas podrían alcanzar picos de hasta 32° en zonas como Paraná, La Paz y Concordia. El cielo se espera que permanezca parcialmente nublado.

A qué hora llueve en Entre Ríos

Se anuncian tormentas aisladas por la tarde, con un posible inicio de las precipitaciones entre las 17 y las 19. Además, se esperan episodios de mayor severidad a partir de las 20, aunque la inestabilidad no duraría demasiado tiempo.

El porcentaje de probabilidad de tormenta oscila entre 10% y 40% para la tardenoche y se elevará hasta 70% en las horas siguientes.

La situación podría extenderse hasta la madrugada del domingo, con lluvias aisladas en la región, dando paso luego a un día con buen tiempo pero más fresco que los anteriores. Ahora