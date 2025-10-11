Concepción del Uruguay: Joven detenido tras intentar robar una moto en horas de la madrugada

Según pudo saber Génesis24, un joven de 20 años fue detenido esta madrugada en el marco de una tentativa de robo calificado en flagrancia que tuvo como objetivo una motocicleta estacionada en la vía pública.

El hecho ocurrió a las 05:20 horas, mientras personal de la Comisaría Segunda realizaba una recorrida jurisdiccional por la calle Walsh María Elena. En ese momento, los efectivos observaron a un masculino arrodillado junto a una motocicleta marca Bajaj, modelo Rouser, en Intendente González. El rodado en cuestión tenía una cadena de seguridad colocada en la rueda trasera.

Al percatarse de la presencia policial, el sujeto hizo caso omiso a la voz de alto impartida desde el móvil y emprendió la fuga a pie hacia la calle 9 de Julio. Tras una breve persecución, el individuo fue reducido y aprehendido a mitad de cuadra. El aprehendido fue identificado como un joven con domicilio en el Barrio 100 Viviendas.

Posteriormente, la policía localizó al propietario de la motocicleta, un vecino de la zona, quien confirmó haber dejado el vehículo estacionado frente a su vivienda.

Comunicada la situación a la Agente Fiscal en turno, esta dispuso la detención del aprehendido en la Sección Alcaldía. Asimismo, ordenó el secuestro del motovehículo para realizar las pericias correspondientes y su posterior entrega a su dueño.

