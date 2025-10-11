Concepción del Uruguay: Una motociclista sufrió lesiones graves tras colisión contra bicicleta

Según pudo saber Génesis24, Un siniestro vial de carácter grave se registró anoche, cerca de las 20:00 horas, en la calle J. J. Bruno. El incidente, que involucró a una bicicleta y una motocicleta, requirió la intervención de personal de la Comisaría Cuarta.

La colisión fue protagonizada por una mujer de 38 años que circulaba en una bicicleta de rodado 29, en sentido oeste, dirigiéndose hacia su lugar de trabajo. Esta fue impactada desde atrás por una motocicleta Gilera Smash, conducida por una joven de 26 años.

Como consecuencia del choque, ambas partes fueron asistidas en el lugar y trasladadas al Hospital Justo José de Urquiza en ambulancia del servicio 107.

Tras el examen médico, se determinó que la joven conductora de la motocicleta fue quien sufrió las peores consecuencias, diagnosticándosele lesiones de carácter grave. La ciclista, en tanto, también fue evaluada en el nosocomio.

Las autoridades competentes llevan adelante las actuaciones correspondientes para esclarecer la dinámica del accidente.

