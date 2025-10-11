Rige alerta por tormentas en Entre Ríos: llegará un frente frío con viento y lluvia

El SMN emitió alerta amarilla por tormentas para esta noche en gran parte de Entre Ríos. Se esperan lluvias intensas, viento del sudoeste y un marcado descenso de temperatura. El aviso que regía para el domingo cesó.

El sábado en Entre Ríos se presentará con altas temperaturas, con máximas que oscilarán entre 29°C y 30°C, según anticipó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) Sin embargo, el calor dará paso a un cambio marcado por la llegada de un frente frío hacia la noche, fenómeno que provocará lluvias intensas y ráfagas de viento provenientes del sudoeste, generando un descenso brusco en los valores térmicos.

“El domingo vamos a tener una jornada mucho más fresca, con una mínima que rondará los 12°C y una máxima de 22°C”, detalló el especialista Jalfin en el programa “Moviendo el avispero”, emitido por Elonce Radio & Stream FM 98.7. Asimismo, destacó que esta variabilidad térmica se mantendrá hasta fin de mes, con alternancia de días cálidos y períodos de lluvias y viento.

Sábado 11 de octubre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para la noche del sábado, que abarca gran parte de Entre Ríos y otras provincias del centro del país. Para la provincia entrerriana, el aviso incluye a los departamentos de Colón, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Tala, Uruguay, Gualeguay y Victoria. Según informó el organismo, “el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional y ráfagas que podrían superar los 60 km/h”. Se esperan precipitaciones acumuladas entre 20 y 50 mm, pudiendo ser localmente superiores.

Domingo 12 de octubre

Para la madrugada del domingo, el SMN cesó alerta amarilla por lluvias y tormentas fuertes, que afectaba al centro y norte de Entre Ríos, incluyendo los departamentos de Concordia, Federación, Federal, Feliciano, San Salvador, Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná y Villaguay. Elonce

