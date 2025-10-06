Joven entrerriana desaparecida: «Se trabaja en todas las líneas de investigación», afirmó jefe policial

El jefe de la Departamental de Policía de Tala, Pedro Silva, brindó algunos detalles de la investigación por la desaparición de la joven Daiana Magalí Mendieta, ocurrida el pasado viernes en la localidad de Mansilla.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), confirmó que “el sábado alrededor de las 22 horas se tomó conocimiento en la comisaría por parte de los familiares que el viernes a las 20 horas la joven se retiró de su casa sin dar mayores motivos en un vehículo de la familia, un Chevrolet Classic. Inmediatamente comenzó la búsqueda y el vehículo apareció horas después, el domingo a las 4 de la madrugada, abandonado en un camino vecinal a dos kilómetros de Mansilla y con las llaves puestas”.

Admitió que esto “cada vez alerta más la situación y se profundiza toda la investigación con entrevistas a la familia y allegados de la chica para dar un poco de luz a la situación”. Confirmó también que “en la noche del domingo se concretó un allanamiento en una residencia familiar de Mansilla con el objetivo de secuestrar telefonía celular y una camioneta. Al comenzar el procedimiento hubo una gran resistencia del morador de la vivienda, una persona mayor de edad, de más de 50 años, quien con un arma de fuego resistió el procedimiento generando momentos de tensión y se logró la detención de la persona y el secuestro del arma”.

En cuanto a la relación de esta familia con la joven, el jefe policial dijo no poder dar detalles, pero aclaró que “no es familiar”. Especificó que el hombre detenido “es conocido en el pueblo y se desempeña en la actividad rural, se dedica a los servicios rurales. No registra ningún tipo de antecedentes”. Asimismo, remarcó que “ameritaba tener los aparatos de telefonía para peritar y ver si continuar con una de las líneas de investigación”.

Resumió que “actualmente continúa la investigación, tenemos mucho apoyo logístico desde policía de la provincia y desde Paraná se están enviando muchos recursos, y se está trabajando en todas las líneas de investigación con la gran preocupación de que aparezca esta chica cuanto antes”.

Reiteró que “la chica se fue por su voluntad, fue un acto totalmente voluntario; en su vivienda no hubo ningún hecho violento como para que se pudiera haber ido” y reservó detalles de las distintas líneas que se investigan. “Se están usando todos los recursos, tenemos los canes detectores, y en el transcurso del día se van a realizar otros allanamientos”, señaló.

Mencionó que el fiscal a cargo es Sergio Salinsky con quien “tenemos pleno contacto y todo movimiento nos manejamos con él. Además, tenemos todo un aparato de inteligencia criminal en Paraná, y se están realizando todos los oficios, manejando todo tipo de movimiento que esta persona desaparecida ejecuta, tanto movimientos bancarios como de telefonía. Todo está tramitado y se está recibiendo información permanente sobre ella”.

Reveló que el celular de la joven “tuvo su última conexión el viernes 20 minutos después de la desaparición, de salir de su casa”. Los padres hicieron la denuncia por averiguación de paradero, y luego dejaron constancia que no sería la primera vez que se ausenta, ya se había ausentado en otras ocasiones, pero nunca habían dado aviso a la policía. Ya en otras ocasiones se había ausentado por uno o dos días, pero nunca les llamó la atención porque siempre tuvo contacto por teléfono, a pesar de esas ausencias. La diferencia es que en esta circunstancia no tuvieron más contacto por teléfono. Análisis