«Se cayó de la moto…»: el filoso tuit de Alberto Fernández contra José Luis Espert

El exmandatario aprovechó la ocasión para recordar un viejo apodo con el que había bautizado al libertario durante su etapa como tuitero. En un posteo que rápidamente se volvió viral, escribió: “Piedra libre para Pajert que se cayó de la moto!!! Yo aquí estoy… ahora vos decí ALPISTE”, publicó Fernández, retomando su característico tono burlón.

El economista confirmó su salida de La Libertad Avanza (LLA) a través de un comunicado en redes sociales, donde denunció una “operación orquestada por un sistema que destruyó a la Argentina por décadas”.

“Puse a disposición mi renuncia a la candidatura a diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires y el Presidente Javier Milei decidió aceptarla”, escribió Espert, oficializando el anuncio que ya había sido anticipado por el propio mandatario.

Su salida ocurre luego de los señalamientos por sus presuntos vínculos con el empresario Federico “Fred” Machado, investigado por lavado de dinero y narcotráfico, que generaron tensión interna en el espacio libertario.

El mensaje de Fernández, cargado de ironía, reactivó el cruce político entre el kirchnerismo y el oficialismo libertario, y volvió a posicionarlo en el centro de la conversación en X (ex Twitter), donde acumuló miles de reacciones en pocas horas.

Aire Santa Fe