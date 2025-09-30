Tiempo en Entre Ríos: cómo estará este miércoles y seguirá la semana

El Servicio Meteorológico Nacional –SMN– pronostica que este miércoles continuarán las temperaturas primaverales en la provincia. En ese marco, no hay anuncio de lluvias y se espera un miércoles con buen clima.

El pronóstico extendido anticipa que las temperaturas comienzan a ascender gradualmente y, para los próximos días anuncian entre 28 y 30 grados.

Así estará el tiempo este miércoles

En Paraná, La Paz, Diamante, Nogoyá y Villaguay se indican 12 grados de mínima y 25 grados de máxima. Para este miércoles en la capital y departamentos aledaños se anuncia cielo parcialmente nublado.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador se pronostican 12 grados de mínima y 25 grados de máxima. En estas localidades también se espera cielo parcialmente nublado.

En Gualeguaychú, Uruguay, Tala, Colón e Islas del Ibicuy se prevén 10 grados de mínima y 24 grados de máxima. Allí también se aguarda un día con cielo parcialmente nublado. Ahora