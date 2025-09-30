Tiempo en Entre Ríos: cómo estará este miércoles y seguirá la semana

El pronóstico anuncia una jornada con temperaturas similares a las de este martes, con máximas que llegarán a los 25 grados. Así estará el tiempo.
El Servicio Meteorológico Nacional –SMN– pronostica que este miércoles continuarán las temperaturas primaverales en la provincia. En ese marco, no hay anuncio de lluvias y se espera un miércoles con buen clima.
El pronóstico extendido anticipa que las temperaturas comienzan a ascender gradualmente y, para los próximos días anuncian entre 28 y 30 grados.
Así estará el tiempo este miércoles
En Paraná, La Paz, Diamante, Nogoyá y Villaguay se indican 12 grados de mínima y 25 grados de máxima. Para este miércoles en la capital y departamentos aledaños se anuncia cielo parcialmente nublado.
En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador se pronostican 12 grados de mínima y 25 grados de máxima. En estas localidades también se espera cielo parcialmente nublado.
En Gualeguaychú, Uruguay, Tala, Colón e Islas del Ibicuy se prevén 10 grados de mínima y 24 grados de máxima. Allí también se aguarda un día con cielo parcialmente nublado.