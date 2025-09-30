Concepción del Uruguay: Dictan 45 días de prisión preventiva para automovilista que atropelló y mató a pequeño de 3 años

La Justicia dispuso la prisión preventiva para Diego Luna, de 42 años, conductor del auto que atropelló y mató al niño Jeremías Aguiar, de 3 años de edad.

Fue en la audiencia desarrollada este martes pasado el mediodía, donde estuvieron presentes familiares del menor y amigos, que tras lo resuelto se abrazaron y lloraron.

La Fiscalía pidió 90 días, pero finalmente se dispuso un plazo de 45 días.

La Defensa intentó que se le concediera la libertad con reglas de conducta. ADELANTO

