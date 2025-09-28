Tiempo en Entre Ríos: se anuncia un domingo con sol pero muy fresco

El Servicio Meteorológico Nacional –SMN– informa que este domingo mejorarán las condiciones climáticas en la provincia. En ese marco se espera que mañana el cielo esté algo nublado pero ya no hay pronóstico de lluvias para los próximos días.

Así estará el tiempo este domingo

En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 13 grados y la máxima alcanzará los 24 grados. En la capital y alrededores se espera una jornada con cielo ligeramente nublado.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 13 grados y una máxima de 24 grados. Allí se prevén lluvias aisladas y cielo cubierto en horas de la tarde.

En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, se espera una mínima de 13 grados y una máxima de 23 grados. En estas localidades se espera un domingo algo nublado por la mañana y más despejado por la tarde.

Pronóstico para zona dpto. Uruguay

