Una colisión entre moto y auto dejó como saldo un herido en Ruta 12

Un accidente de tránsito ocurrido en Ruta 12 dejó como saldo a una persona lesionada, quien fue trasladada al Hospital San Martín. El siniestro involucró a un motovehículo y un auto. Intervinieron los Bomberos Voluntarios.
Un automóvil y una motocicleta colisionaron en la intersección de Ruta 12 y calle Walter Grand, en Paraná. Como resultado del siniestro, el conductor de la moto resultó lesionada y fue trasladada de urgencia al Hospital San Martín por personal del 107 Emergencias. En el lugar del hecho intervinieron los Bomberos Voluntarios, realizando tareas de contención y colaboración hasta la llegada de la ambulancia y el retiro de la víctima.
Elonce