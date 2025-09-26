Concepción del Uruguay: Septuagenario fue encontrado culpable de abusar sexualmente de su hijastra menor de edad

Se desarrolló esta semana en la Sala de Audiencias de la Cámara Penal de Concepción del Uruguay, un nuevo juicio por Jurado Popular, contra un sujeto de 70 años, acusado de abusos sexuales contra su hijastra.

LOS HECHOS

E.N.l. de 70 años de edad, estaba acusado de delitos sexuales ocurrido entre 2019 y 2020, cuando abusó sexualmente de una niña de 11 años de edad reiterándose los abusos hasta sus 13 años, siendo la víctima la hija de su pareja.

Este depravado, valiéndose de la relación de confianza por haber sido el imputado pareja conviviente de la progenitora de la menor, aprovechaba cuando la mujer se iba a trabajar o cuando quedaba a su cargo.

El abusador, mantuvo esa conducta aberrante hasta que la víctima dijo lo que le pasaba y llegó a sufrir de lesiones autoprovocadas por su estado de afectación psiquiátrica.

Por ende las conductas de E.N.L. fueron encuadradas por la Fiscalía en los delitos de previstos en el artículo 119 tercer párrafo incisos a) y b) del Código Penal –ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL AGRAVADO POR EL GRAVE DAÑO A LA SALUD MENTAL Y POR RESULTAR ENCARGADO DE LA GUARDA- por atribuible a E. N. L. en calidad de AUTOR -art. 45 del C.P..-

EL JUICIO

El juicio fue presidido por juez técnico, doctor Rubén Chaia, en tanto que el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por la fiscal María de los Ángeles Becker y la defensa por los abogados Ostolaza y Sotelo.

Durante tres días se escucharon las declaraciones de testigos presentados por las partes y se incorporaron las pruebas tras lo cual, este viernes fue la etapa de los alegatos de cierre de las partes, que llevó a la posterior deliberación de los 12 jueces integrantes del Jurado Popular, los que finalmente encontraron al acusado culpable del “Abuso sexual gravemente Ultrajante”, que puede llevar a la aplicación de una pena de 8 a 20 años de prisión.

Conocido el fallo, el juez técnico dispuso al cierre del debate que el próximo lunes 6 de octubre se llevara a cabo la audiencia donde se discutirá la pena, la que será a puertas cerradas por el tipo de delito.

