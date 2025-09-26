Autovía Artigas: Camión, que no detuvo su marcha, perdió pallets y maderas que provocaron daños en otros vehículos

En la noche de este viernes, siendo las 20 horas aproximadamente, se produjo un siniestro vial en la Autovía 14, km 323.

En dicho lugar un ciudadano de 37 años, domiciliado en Chajarí, relata que circulaba en su vehículo marca Fiat, modelo Ducato, por dicha Autovía, de norte a sur, cuando un camión que iba delante de él perdió pallets y mástiles de madera, lo que le provocó daños a las dos cubiertas laterales de su rodado.

La misma situación fue vivida por una camioneta Ford Ranger, conducido por un hombre mayor de edad con domicilio en Concordia.

No se registran personas lesionadas y el camión no detuvo la marcha.

Intervinieron Bomberos voluntarios de Chajarí, personal de la Comisaría N° 1 y personal de puesto Caminero Paso Cerrito.

