El gobernador acompañó la firma de convenios para modernizar el alumbrado público en municipios entrerrianos

El acto se desarrolló en el almacén de la empresa de energía, en Paraná, con la presencia del presidente de Enersa, Uriel Brupbacher; el vicepresidente de la empresa y ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso; y la secretaria de Energía, Noelia Zapata. También participaron los intendentes de Gualeguaychú, Mauricio Davico; de Concordia, Francisco Azcué; de Ubajay, Verónica Luxen; de San Gustavo, César Simino; y de San Benito, Ariel Voeffray.

Tras la firma, las autoridades realizaron una recorrida por las instalaciones de la empresa. En ese marco, el presidente de Enersa, Uriel Brupbacher, explicó que se trata de la primera firma de convenios del programa Entre Ríos LED, impulsado por la Secretaría de Energía. «Siempre estamos buscando la eficiencia energética y en este caso en la luminaria pública, que es uno de los costos más altos que tienen que afrontar los municipios», señaló, y destacó que la iniciativa permite «mejorar mucho la calidad en el gasto que tienen respecto al consumo de energía».

El funcionario precisó además que ya se adquirieron «20.000 luminarias LED que serán destinadas para los municipios y accesos a rutas de la provincia».

Por su parte, el vicepresidente de Enersa y ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, subrayó que «este acuerdo con los municipios es un paso concreto en la modernización del alumbrado público de Entre Ríos. Con la tecnología LED garantizamos más seguridad, más eficiencia y un uso responsable de la energía».

En tanto, la secretaria de Energía, Noelia Zapata, remarcó que el programa «procura lograr eficiencia energética, trabajando en conjunto con los municipios para la reducción del costo. Este tipo de luminarias reduce el consumo de energía y eso hace que sus costos también se le reduzcan».

Sobre el programa

El programa Entre Ríos LED tiene como objetivo modernizar el alumbrado público mediante el recambio integral de luminarias a tecnología LED y la expansión del servicio donde sea necesario. Busca favorecer la eficiencia energética y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, en línea con la Agenda 2030 y el Acuerdo de París.

La Secretaría de Energía será la autoridad de aplicación, mientras que Enersa actuará como unidad ejecutora. En este rol, la empresa tendrá a su cargo la provisión de luminarias, la capacitación al personal municipal y la realización de auditorías técnicas sobre las instalaciones y consumos.

A su vez, los municipios deberán retirar, instalar y mantener las luminarias, adecuar las columnas de alumbrado público, asumir los costos de instalación y disponer de manera segura las lámparas reemplazadas.