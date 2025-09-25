Arranca la Expo Rural 2025: la gran fiesta del campo y la ciudad abre sus puertas con atractivos para todos

La Exposición Rural de Concepción del Uruguay se prepara para recibir a miles de visitantes los días 26, 27 y 28 de septiembre de 2025, desde las 9.30 hs. hasta las 20.30 hs. en el predio de la Sociedad Rural (Autovía 14 – km 132). Este año, la muestra combina tradición, innovación, tecnología, espectáculos y entretenimiento para toda la familia.
Atraccionesimperdibles
- Más de 100 stands comerciales
- Grandes tractores, cosechadoras y muchas máquinas agrícolas
- Zona Off Road: test drives de pick-ups 4×4, cuatriciclos y vehículos UTV en una pista especialmente diseñada.
- Concurso de Saltos Hípicos – Copa Municipalidad de Concepción del Uruguay, con participación de jinetes de primer nivel.
- Exhibición de autos clásicos y de colección, un recorrido por joyas de la historia automotriz.
- Remates, juras y exposiciones de ovinos y bovinos, mostrando lo mejor de la genética ganadera regional.
- Una deliciosa zona gastronómica con patio cervecero
- Los mejores autos y pick-ups del mercado
- Zona AgTechcon demostracionesdinámicas de grandes Drones de uso agrícola
- Juegos inflables gigantes
- Animales increíbles
Shows y espectáculos
La Expo será también un punto de encuentro cultural, con música en vivo y artistas locales:
- Atahualpa Puchulu
- Los Concepcioneros
- GrupoCazadores
- DJs Vale Cabrera y Mateo Bedogni
- Sandra Apeseche
- Cintia Córdoba
- Alejandra y Daniel
- Sentimientos del Corazón
Cronogramadestacado
Viernes 26 de septiembre
- 09:30 hs – Apertura de la Exposición y Ronda de Negocios
- 11:00 hs – Inauguración Zona Off Road
- 18:00 hs – Charla Magistral: Lic. Germán Iturriza – Mercado de granos y economía
Sábado 27 de septiembre
- 10:00 hs – Autos antiguos y clásicos + Concurso de Saltos Hípicos
- 11:00 hs – Charla técnica INTA: Drones agrícolas y protección vegetal
- 14:00 hs – Remate especial de reproductores
- 16:00 a 19:00 hs – Shows musicales en vivo
Domingo 28 de septiembre
- 11:00 hs – Acto oficial de inauguración + Banda Militar
- 15:30 a 19:00 hs – Shows musicales
- 18:30 hs – Premiación de stands + Sorteo entre entradas
- 20:30 hs – Cierre oficial de la Expo Rural 2025
Un encuentro del campo y la ciudad
La Expo Rural 2025 es mucho más que una muestra agropecuaria: es un espacio donde productores, familias y visitantes disfrutan de tecnología, tradición, espectáculos y gastronomía en un mismo lugar.
La invitación está abierta: del 26 al 28 de septiembre, Concepción del Uruguay vive la gran fiesta del campo y la ciudad.