Arranca la Expo Rural 2025: la gran fiesta del campo y la ciudad abre sus puertas con atractivos para todos

La Exposición Rural de Concepción del Uruguay se prepara para recibir a miles de visitantes los días 26, 27 y 28 de septiembre de 2025, desde las 9.30 hs. hasta las 20.30 hs. en el predio de la Sociedad Rural (Autovía 14 – km 132). Este año, la muestra combina tradición, innovación, tecnología, espectáculos y entretenimiento para toda la familia.

 

Atraccionesimperdibles

  • Más de 100 stands comerciales
  • Grandes tractores, cosechadoras y muchas máquinas agrícolas
  • Zona Off Road: test drives de pick-ups 4×4, cuatriciclos y vehículos UTV en una pista especialmente diseñada.
  • Concurso de Saltos Hípicos – Copa Municipalidad de Concepción del Uruguay, con participación de jinetes de primer nivel.
  • Exhibición de autos clásicos y de colección, un recorrido por joyas de la historia automotriz.
  • Remates, juras y exposiciones de ovinos y bovinos, mostrando lo mejor de la genética ganadera regional.
  • Una deliciosa zona gastronómica con patio cervecero
  • Los mejores autos y pick-ups del mercado
  • Zona AgTechcon demostracionesdinámicas de grandes Drones de uso agrícola
  • Juegos inflables gigantes
  • Animales increíbles

 

Shows y espectáculos

La Expo será también un punto de encuentro cultural, con música en vivo y artistas locales:

  • Atahualpa Puchulu
  • Los Concepcioneros
  • GrupoCazadores
  • DJs Vale Cabrera y Mateo Bedogni
  • Sandra Apeseche
  • Cintia Córdoba
  • Alejandra y Daniel
  • Sentimientos del Corazón

 

Cronogramadestacado

Viernes 26 de septiembre

  • 09:30 hs – Apertura de la Exposición y Ronda de Negocios
  • 11:00 hs – Inauguración Zona Off Road
  • 18:00 hs – Charla Magistral: Lic. Germán Iturriza – Mercado de granos y economía

 

Sábado 27 de septiembre

  • 10:00 hs – Autos antiguos y clásicos + Concurso de Saltos Hípicos
  • 11:00 hs – Charla técnica INTA: Drones agrícolas y protección vegetal
  • 14:00 hs – Remate especial de reproductores
  • 16:00 a 19:00 hs – Shows musicales en vivo

 

Domingo 28 de septiembre

  • 11:00 hs – Acto oficial de inauguración + Banda Militar
  • 15:30 a 19:00 hs – Shows musicales
  • 18:30 hs – Premiación de stands + Sorteo entre entradas
  • 20:30 hs – Cierre oficial de la Expo Rural 2025

 

Un encuentro del campo y la ciudad

La Expo Rural 2025 es mucho más que una muestra agropecuaria: es un espacio donde productores, familias y visitantes disfrutan de tecnología, tradición, espectáculos y gastronomía en un mismo lugar.

La invitación está abierta: del 26 al 28 de septiembre, Concepción del Uruguay vive la gran fiesta del campo y la ciudad.

Radio: 102.5 FM | TV: Canales 52 & 507 | LRM774 Génesis Multimedia ((HD Radio & TV))