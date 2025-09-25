Arranca la Expo Rural 2025: la gran fiesta del campo y la ciudad abre sus puertas con atractivos para todos

La Exposición Rural de Concepción del Uruguay se prepara para recibir a miles de visitantes los días 26, 27 y 28 de septiembre de 2025, desde las 9.30 hs. hasta las 20.30 hs. en el predio de la Sociedad Rural (Autovía 14 – km 132). Este año, la muestra combina tradición, innovación, tecnología, espectáculos y entretenimiento para toda la familia.

Atraccionesimperdibles

Más de 100 stands comerciales

Grandes tractores, cosechadoras y muchas máquinas agrícolas

Zona Off Road : test drives de pick-ups 4×4, cuatriciclos y vehículos UTV en una pista especialmente diseñada.

: test drives de en una pista especialmente diseñada. Concurso de Saltos Hípicos – Copa Municipalidad de Concepción del Uruguay , con participación de jinetes de primer nivel.

, con participación de jinetes de primer nivel. Exhibición de autos clásicos y de colección , un recorrido por joyas de la historia automotriz.

, un recorrido por joyas de la historia automotriz. Remates, juras y exposiciones de ovinos y bovinos , mostrando lo mejor de la genética ganadera regional.

, mostrando lo mejor de la genética ganadera regional. Una deliciosa zona gastronómica con patio cervecero

Los mejores autos y pick-ups del mercado

Zona AgTech con demostraciones dinámicas de grandes Drones de uso agrícola

con demostraciones de grandes Juegos inflables gigantes

Animales increíbles

Shows y espectáculos

La Expo será también un punto de encuentro cultural, con música en vivo y artistas locales:

Atahualpa Puchulu

Los Concepcioneros

GrupoCazadores

DJs Vale Cabrera y Mateo Bedogni

Sandra Apeseche

Cintia Córdoba

Alejandra y Daniel

Sentimientos del Corazón

Cronogramadestacado

Viernes 26 de septiembre

09:30 hs – Apertura de la Exposición y Ronda de Negocios

11:00 hs – Inauguración Zona Off Road

18:00 hs – Charla Magistral: Lic. Germán Iturriza – Mercado de granos y economía

Sábado 27 de septiembre

10:00 hs – Autos antiguos y clásicos + Concurso de Saltos Hípicos

11:00 hs – Charla técnica INTA: Drones agrícolas y protección vegetal

14:00 hs – Remate especial de reproductores

16:00 a 19:00 hs – Shows musicales en vivo

Domingo 28 de septiembre

11:00 hs – Acto oficial de inauguración + Banda Militar

15:30 a 19:00 hs – Shows musicales

18:30 hs – Premiación de stands + Sorteo entre entradas

20:30 hs – Cierre oficial de la Expo Rural 2025

Un encuentro del campo y la ciudad

La Expo Rural 2025 es mucho más que una muestra agropecuaria: es un espacio donde productores, familias y visitantes disfrutan de tecnología, tradición, espectáculos y gastronomía en un mismo lugar.

La invitación está abierta: del 26 al 28 de septiembre, Concepción del Uruguay vive la gran fiesta del campo y la ciudad.

