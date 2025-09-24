Violencia en Concepción del Uruguay: Dictan prisión preventiva para quien atacó a machetazos a vecino

El pasado viernes se produjeron serios incidentes entre vecinos en zona de calles 31 del oeste, entre 9 de Julio y San Martín, donde una joven embarazada de unos 19 años fue golpeada cobardemente a patadas y cadenazos y su pareja herida gravemente en su brazo izquierdo de un brutal machetazo.

Los hechos continuaron más allá de la intervención policial y la Justicia, por lo que finalmente, luego de continuas amenazas de muerte con un arma de fuego y otras agresiones a familiares de las víctimas, el violento individuo fue detenido y este martes se dispuso su prisión preventiva.

Se trata de Jorge Adrián Martín de 33 años de edad, representado por el defensor oficial, doctor Sebastián Arrechea, en causa que lleva adelante la fiscal Denise Caraballo, quien solicitó la audiencia que finalmente fue presidia por el juez de Garantías Nº 2, doctor Gustavo Díaz.

Martín fue finalmente imputado de “Lesiones leves dolosas”, “Lesiones graves dolosas”, “Hurto”, “Amenazas calificadas” y Tenencia de arma de fuego sin la debida autorización”, todo en concurso real entre sí.

La fiscal narró los hechos

La doctora Caraballo fue la primera en hacer uso de la palabra y narro detalladamente los hechos ocurrido el viernes que fueran descriptos, a los que sumó los sucedidos horas más tarde pese a las medidas impuestas a Martín, del que consideró es un peligroso sujeto, lo que quedó demostrado con sus conductas, señalando que hay videos de cámaras de seguridad que muestran los incidentes.

Martín, dijo la fiscal, es una persona con serios problemas de adicción y que de permanecer libre representaría un serio riesgo paras las víctimas y testigos, por lo que consideraba importante se disponga la prisión preventiva por un plazo de 60 días para llevar adelante la IPP.

El defensor trató de hacer pesar su postura, considerando que su representado no tienen antecedentes penales y que podía morigerarse la medida con una prisión preventiva domiciliaria bajo custodia de su suegro y otros familiares, resaltando además que Martín no intentó ocular el arma y entregó los machetes que tenía en su poder.

La Fiscalía, como era de esperar, se opuso y solicitó la PP, pero en su defecto que de ser considerado por el juez como una posibilidad, que esta sea con pulsera electrónica.

Oídas las partes el juez dispuso hacer lugar al pedido fiscal, considerando la gravedad de los hechos y la evidente desobediencia del acusado a las medidas impuestas en primer momento, ordenando la prisión preventiva, pero por un plazo de 30 días y su alojamiento en Alcaidía.

Es importante señalar que de ir a juicio, Jorge Adrián Martín puede llegar a afrontar la posibilidad de una pena que puede ir del año a los 16 años de prisión.

Crédito: 03442