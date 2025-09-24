19 autos serán parte de la fecha de TC Pick Up en Paraná: inscriptos y horarios

El Autódromo Ciudad de Paraná recibirá este fin de semana la primera fecha de la Copa de TC Pick Up. Mariano Werner ganó la etapa regular, mientras que Juan Pablo Gianini y Agustín Canapino arrancan en la cima del playoff con 16 puntos.
Las TC Pick Up abrirán la Copa Shell V-Power en el Autódromo Ciudad de Paraná, este próximo fin de semana. La última fecha quedó en manos de Agustín Canapino, al mando de una Chevrolet S10, aunque no le alcanzó para quedarse con la etapa regular.
En tanto, Mariano Werner, pese a no haber conseguido victorias, se adjudicó la etapa regular y sumó 15 puntos extras. Sin embargo, la punta de la Copa está compartida: Juan Pablo Gianini y Canapino tienen 16 unidades.
Será la tercera vez que la categoría salga del Autódromo Roberto Mouras de La Plata. Anteriormente lo hizo en el Autódromo Ciudad de San Nicolás y en el Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto.
Lista de inscriptos en Paraná
Los fanáticos podrán disfrutar de una grilla con nombres destacados. Entre los pilotos confirmados se encuentran Juan Pablo Gianini (Ford), Gastón Mazzacane (Volkswagen), Mariano Werner (Toyota), Andrés Jakos (Toyota), Matías Rodríguez (Toyota), Tomás Abdala (Ford) y Mauricio Lambiris (Ford).
También dirán presente Germán Todino (Toyota), Javier Jack (Ram), Matías Frano (Ford), Agustín Canapino (Chevrolet), Nicolás Impiombato (Toyota), Tobías Martínez (Chevrolet) y Diego De Carlo (Volkswagen).
La nómina se completa con Hernán Palazzo (Toyota), el regreso de Omar Martínez (Toyota), Ignacio Fain (Ford), Marcos Castro (Toyota) y Juan José Ebarlin (Toyota), conformando un parque automotor competitivo y variado.
Horarios confirmados para la actividad en pista
La ACTC dio a conocer el cronograma oficial de la octava fecha de la temporada 2025, que marcará el inicio del playoff para el TC Pick Up y TC Pista Pick Up. El viernes 26 se disputarán los entrenamientos de TC Pista Pick Up a las 12:15 y 15:20.
El sábado 27 se desarrollarán entrenamientos y clasificaciones: TC Pick Up entrenará a las 09:10 y 11:00, mientras que TC Pista Pick Up lo hará a las 10:20 y 12:05. La clasificación de TC Pista Pick Up será a las 15:50 y la de TC Pick Up a las 16:16.
Finalmente, el domingo 28 se correrán las series del TC Pick Up a las 09:15 y 09:40. La final de TC Pista Pick Up (14 vueltas o 20 minutos) será a las 13:15, mientras que la final de TC Pick Up (18 vueltas o 30 minutos) está programada para las 13:50.
Werner ya tiene motorista para TC Pick Up
Luego de tomar caminos separados con Rody Agut, Mariano Werner ya cuenta con nuevo preparador para su Toyota Hilux de cara a lo que será la próxima fecha que las TC Pick Up llevarán adelante en el Club Volantes Entrerrianos los dias 27 y 28 de septiembre.
Alfredo «Gardelito» Fernández es el elegido por el piloto de Entre Ríos para encargarse de los impulsores de la TC Pick Up a partir de la fecha que dará inicio a la Copa de Oro de la categoría en el trazado de Paraná.
«Va a ir con motores de ‘Gardelito’ Fernández a Paraná», le confirmó Marco Jakos al equipo de Campeones. De esta forma, tanto Werner como el equipo Jakos despejan las dudas con respecto al elegido de preparar los motores tras la salida del motorista de San Martín.
El TC Pista Pick Up llega con 19 pilotos
La nómina de inscriptos para Paraná reúne un total de 19 competidores. Entre ellos se destacan Nahuel Cordone (Ford – Impiombato Motorsport), Juan Sebastián Gallo (Volkswagen – Gallo Competición), Juan Antonio Sandin (Ford – Jalaf Competición) y Néstor Omar Goya (Ford – Giavedoni Sport).
También estarán presentes José Alberto Goya (Ford – Giavedoni Sport), José Carlos Montanari (Ford – Montanari Racing), Gaspar Chansard (Volkswagen – UR Racing) y Santiago Arrigoni (Toyota – RUS Med Team). A la lista se suman Joaquín Ochoa (Ford – SAP Team), Emiliano Simonetti (Ford – JT Racing), Luis Catelli (Toyota – Jalaf Competición) y Mario Baldo (Ford – Fadel Memo Corse).
El parque automotor se completa con la participación de Álvaro Oroza (Ford – Jack Power Team), Antonino Sganga (Toyota – Azar Motorsports), Benjamín Ochoa (Ford – SAP Team) y Thomas Micheloud (Ford – Quilmes Plas). Finalmente, también estarán Marcelo Vergagni (Ford – Baldi Coronas Comp.), Tomás Pellandino (Ford – SAP Team) y Marcos Dianda (Ford – Gurí Martínez Competición).
Elonce