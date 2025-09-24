Consideran que la falta de mantenimiento de las rutas 12 y 14 genera la reiteración de despistes

El jefe de Bomberos Voluntarios de Ceibas, Marcelo Paredes afirmó que la cantidad de baches y la falta de mantenimiento de la ruta 14 está generando la cantidad de despistes.
Como se informara oportunamente, en la madrugada de este martes un Volkswagen Suran volcó a la altura del kilómetro 28 de la Autovía “José Gervasio Artigas”. Según indicaron, en el vehículo se trasladaban tres personas mayores de edad y un menor de cuatro años domiciliados en Garín, provincia de Buenos Aires, con rumbo al vecino país de Paraguay.
La persona que se trasladaba a bordo del rodado en el asiento del acompañante precisó que el vehículo habría perdido el control luego de pisar un bache en la calzada, lo que provocó su despiste y posterior vuelco en la zona del préstamo.
A raíz del accidente, una dotación del cuartel de Bomberos Voluntarios de Ceibas se hizo presente en el lugar. Los ocupantes del rodado fueron atendidos por personal de una ambulancia del hospital Eva Duarte de Ceibas.
Como consecuencia del siniestro, el menor de edad, su madre y el conductor del vehículo debieron ser trasladados al hospital Centenario de Gualeguaychú. Además, se solicitó el auxilio de Vialidad Nacional para retirar el vehículo del lugar.
Sin mantenimiento
El jefe de Bomberos Voluntarios de Ceibas, Marcelo Paredes, habló al respecto y dijo la cantidad de baches en la ruta 14 genera muchos despistes.
“Es para que reflexionen las autoridades”, remarcó Paredes y agregó que los camiones circulan por la izquierda y obligan a pasarlos por la derecha cuando el tránsito pesado debiera ir por la izquierda”.
Según destacó, “al no taparse los baches, se están abriendo y más con los días de lluvia”. En ese sentido y sobre el accidente de este martes de madrugada, Paredes indicó que el vehículo «dio varias vueltas y quedó varado en la zona cercana a la banquina».
El bombero explicó que, desde Ceibas hacia Buenos Aires, sobre la mano izquierda de la autovía, hay «varios baches profundos en varios puntos» y obliga a los camiones a tomar la mano derecha para evitar el zigzagueo.
“Es la realidad que estamos viviendo, no la inventa nadie, algunos auxilios nos comentan que mucha gente va con la rotura de los neumáticos”, aclaró Paredes en declaraciones periodísticas. DRU