Operativo de la Policía Federal: cayeron cuatro personas acusadas de integrar banda dedicada a la venta de drogas

La investigación, llevada adelante por la División Unidad Operativa Federal, permitió detectar una finca donde una mujer realizaba maniobras compatibles con el comercio de estupefacientes.
La Unidad Fiscal Especializada, a cargo de Santiago Alfieri, dispuso profundizar las pesquisas. Como resultado, los investigadores identificaron a dos mujeres y un hombre que, junto con la principal sospechosa, integraban una organización dedicada a la comercialización y distribución de cocaína y marihuana. También se estableció la existencia de un segundo domicilio lindero al primero, utilizado para el acopio de la droga.
Con el material probatorio reunido, el Juzgado de Garantías Nº 7, a cargo de Mariano Budasoff, ordenó los allanamientos. En los procedimientos se logró la detención de los cuatro investigados y el secuestro de 460 dosis de marihuana, 52 dosis de cocaína, 34 plantas de cannabis sativa, 128.600 pesos obtenidos de la venta de droga, una balanza de precisión, siete teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa.
Los detenidos, todos argentinos y mayores de edad, quedaron a disposición del magistrado interventor por infracción a la ley de drogas. EER