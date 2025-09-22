Buscan a una adolescente entrerriana que se retiró de un hospital sin autorización

La Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraná solicitó colaboración para localizar a Lourdes Jaqueline Barrios, de 17 años, vista por última vez este lunes de madrugada tras retirarse sin autorización de un nosocomio local.
La Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraná solicitó colaboración de la ciudadanía para localizar a Lourdes Jaqueline Barrios, de 17 años. La adolescente se encontraba bajo tratamiento en un nosocomio local y se retiró sin autorización.
Según informaron fuentes judiciales, la joven fue vista por última vez en horas de la madrugada de este lunes. Al momento de ausentarse vestía un pantalón de jean azul y una campera amarilla.
Pedido de colaboración
La Fiscalía indicó que cualquier información sobre el paradero de la adolescente puede suministrarse llamando al 911 o a la División Minoridad al número (0343) 4209195.
El requerimiento se difundió este 22 de septiembre, en el marco de la búsqueda que lleva adelante la Justicia para dar con la joven y garantizar su seguridad. Elonce