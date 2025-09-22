Baleado en Concepción del Uruguay: Hubo allanamiento y un detenido esta mañana

Según pudo saber Génesis24, un joven de 19 años fue detenido esta mañana en Concepción del Uruguay tras un allanamiento en su domicilio, en el marco de una causa por abuso de arma de fuego.

El operativo, llevado a cabo por la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, resultó en el secuestro de municiones y prendas de vestir de interés para la investigación. La detención se relaciona con un violento hecho ocurrido ayer por la tarde, alrededor de las 16:30 horas, en la zona de Defensa Sur y España.

Según la denuncia de la víctima, un hombre de 49 años, dos personas que circulaban en una moto lo interceptaron. Uno de ellos, un hombre de 21 años, extrajo un revólver y le efectuó un disparo que impactó en su pierna.

Además, el agresor y su pareja habrían golpeado a una mujer de 41 años que acompañaba a la víctima, antes de darse a la fuga.

Con la información recabada, la División Investigaciones e Inteligencia Criminal solicitó un allanamiento que se concretó esta mañana. El procedimiento tuvo resultado positivo: se secuestró un cartucho calibre .38, una caja de cartuchos vacía, teléfonos celulares y prendas de vestir.

El joven, sindicado como el autor de los disparos, fue detenido de inmediato y trasladado a la Alcaidía de la Comisaría Primera, donde permanece a disposición de la justicia. También se realizó una prueba de dermotest tanto al detenido como a las prendas secuestradas, para determinar si hubo rastros de pólvora.

