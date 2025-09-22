Autovía Artigas: Camión protagonizó un despiste esta mañana

En la mañana de este lunes, a las 6.30 horas se produjo el despiste de un camión de gran porte, en Autovía 14 y Avenida 25 de Mayo, en la ciudad de Chajarí.

El incidente se produjo a la altura del Kilómetro 332, en su intersección con Avenida 25 de Mayo, donde se despistó un camión marca Volvo, modelo 460 Euro 6, color naranja, de origen brasileño, conducido por un hombre de 30 años, con domicilio en la localidad de San Antonio, provincia de Misiones.

El conductor no sufrió lesiones y el rodado quedó sobre la salida de Avenida 25 de Mayo y fue retirado por una grúa perteneciente a Vialidad Nacional, según el informe oficial. TalCual

