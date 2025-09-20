Concepción del Uruguay: Conductora colisionó contra camioneta en una rotonda

Según pudo saber Génesis24, un siniestro vial se produjo esta mañana en la rotonda de la Avenida 25 de Junio y Larroque, que involucró a un automóvil y una camioneta. Afortunadamente, solo se registraron daños materiales.

El hecho ocurrió alrededor de las 10:00, cuando un Peugeot 207, conducido por una mujer de 45 años, circulaba por la Avenida 25 de Junio. Al llegar a la rotonda, colisionó con una camioneta Ford F-100, conducida por un hombre de 82 años, quien intentaba cruzar la avenida.

El conductor de la camioneta viajaba acompañado por otro hombre de 26 años, mientras que la mujer se trasladaba con sus dos hijos, de 14 y 9 años. Afortunadamente, ninguno de los ocupantes resultó lesionado.

Personal de Tránsito Municipal intervino en el lugar y procedió a la retención de la camioneta, ya que su conductor no contaba con la documentación necesaria para circular.

