Dpto. Uruguay: Camión provocó un dramático accidente y se dio a la fuga

Un matrimonio protagonizó un dramático episodio mientras circulaba en su auto por las calles de Basavilbaso.

Un camión que transitaba por Av. 25 de Mayo, en dirección al Oeste, enganchó cables y provocó la caída de un poste de electricidad.

El poste se desplomó sobre el automóvil que venía de frente, ocasionando importantes daños en el capó, guardabarros y la puerta lateral.

El conductor contó que el golpe fue tan violento que los vidrios estallaron y su acompañante sufrió una crisis nerviosa, por lo que debió recibir atención médica en el hospital local. Afortunadamente, no se habrían registrado lesiones de gravedad.

Lo más grave e indignante es que el camión, lejos de detenerse a auxiliar, siguió su marcha y se dio a la fuga, doblando luego por Av. 9 de Julio hacia el Sur.

Las autoridades trabajan para localizar al vehículo y dar con el responsable.

Crédito: FM Riel

Comparte esto: Twitter

Facebook

