Incautan mercadería en ruta entrerriana por «no poseer ninguna documentación»

La Policía de Entre Ríos incautó mercadería en el marco de los Operativos “Ruta Segura”. En este caso el procedimiento fue realizado por el personal de División Investigaciones e Inteligencia Criminal, a la hora 11:20, en momentos de localizarse en Ruta Provincial N°38 kilómetro 2.

Allí se detuvo la marcha de un vehículo Renault Kangoo gris, conducido por un hombre la ciudad de San José, departamento Colón, que transportaba artículos de limpieza, escolares y alimentos). Según la Policía, mencionó “no poseer ninguna documentación de lo que transportaba y que sus intenciones eran de venderlos” en San Salvador.

De ese modo, se le dio intervención a Bromatología Municipal de San Salvador, que dispuso que se aboné en el lugar el SISA (Servicio de Impuesto Selectivo al Consumo) y asimismo el decomiso de 26 kilos de grasas de cerdo sin marcas registrales/envasado/vencimiento. Ahora