Caseros: Nueva línea de financiamiento de la dirección de producción animal de la provincia

La Dirección de Producción Animal de la Provincia lleva adelante una nueva línea de financiamiento: Crédito Ganadero Entrerriano para productores ovinos y caprinos de Entre Ríos.

Este programa provincial otorga aportes reintegrables para financiar proyectos destinados a fortalecer la producción ovina y caprina en Entre Ríos.

Los créditos ofrecen hasta $8.000.000 según cantidad de vientres.

Los beneficios: stock, infraestructura, mejoras sanitarias, alimentación, genética e inversiones en la cadena de valor.

Condiciones: 12 meses de gracia, hasta 4 cuotas anuales, tasa preferencial.

Por mayor información y asesoramiento: Ventanilla Única de Financiamiento 343 4699694.

