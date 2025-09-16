Murió el joven policía entrerriano baleado en la cabeza durante un confuso episodio en una estancia

En las primeras horas de la tarde de este martes se confirmó el fallecimiento de César Benítez, el policía de 38 años que el pasado sábado había recibido un disparo de arma en la cabeza, cuando se encontraba en una estancia y en circunstancias que se tratan de establecer.

El oficial cumplía funciones en la Brigada de Abigeato de Feliciano, y había sido derivado al hospital Masvernat de la ciudad de Concordia ante la gravedad de su cuadro.

Benítez estuvo internado en estado crítico hasta este martes cuando se confirmó su deceso.

La investigación, que hasta esta mañana se mantenía bajo secreto de sumario, está a cargo de la fiscal Gisela Guadalupe Muñiz.

El hecho

El episodio ocurrió este sábado en una estancia ubicada a seis kilómetros de la ruta provincial 2, en cercanías del arroyo Feliciano. Según las primeras informaciones, el funcionario se encontraba en la zona rural junto a otros efectivos cuando se escuchó un disparo y se constató que había sido herido.

Otra versión indica que Benítez estaba cazando junto a un compañero, utilizando un rifle calibre 22 que, al caer al suelo, se disparó accidentalmente e impactó en la cabeza de la víctima.

Como parte de las medidas, se dispuso la realización de dermotest a los brigadistas involucrados, análisis de laboratorio al funcionario internado y el secuestro del arma utilizada, una carabina Model 60 calibre 22. Elonce