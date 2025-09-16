Dirección Departamental de Escuelas Uruguay: Informativo docente

Dirección Departamental de Escuelas Uruguay convoca a concurso a llevarse a cabo según Acuerdo Paritario 783/12 MT, Listado Oficial de Suplencias de Ingreso Nº 188, Resolución Nº 1428/17 y sus modificatorias, actualización Listado Complementario Año 2025.

Los cargos directivos se concursan en el marco de la Resolución N° 0691/21 C.G.E. Listado de Ascenso vigente.

El mismo se realizará de forma presencial, el día miércoles 17 de septiembre a las 8:15 horas, cubriéndose los cargos solicitados por los directivos de cada establecimiento. Los docentes interesados en participar deben concurrir con su DNI, a la sede de la Dirección Departamental de Escuelas Uruguay, entrando por calle Artigas, o enviar poder indicando el o los cargos de su interés. Se deja aclarado que el único documento que puede reemplazar el DNI, es el que figura en la plataforma mi Argentina.

Se encuentra habilita la posibilidad de concursar por el Artículo 40º de la Constitución Provincial.

En el caso de liberarse un cargo de base por ascenso, se concursará en el mismo acto. En el caso de los psicólogos, psicopedagogos y otros profesionales que se postulen para cargos de la modalidad Integral, deben agregar copia de su matrícula provincial. En caso de continuidad pedagógica el docente deberá presentarse con el aval del directivo, con una nota en formato papel.

MAESTRO DE CICLO JORNADA SIMPLE

Maestro de ciclo Escuela N° 1 “Nicolás Avellaneda”. 1ª categoría. Zona urbana. En reemplazo de KROH, Tatiana Marilyn Licencia Artículo 12 B hasta 03/10/2025. 4º grado. Turno mañana, de 7:30 a 12:30 hs. 1º LLAMADO

Maestro de ciclo Escuela N° 6 “Manuel Belgrano”. 3ª categoría. ARU. Colonia Perfección. En reemplazo de Domínguez Nadia. Licencia Artículo 12 A hasta 15/10/2025. 6º grado. Turno mañana, de 7 a 12 hs. 1º LLAMADO

Maestro de ciclo Escuela N° 9 «Matías Zapiola». 2º categoría. Zona favorable- 2ª categoría. Basavilbaso. En reemplazo de GARCÍA, Rosana Noemí Licencia Artículo 12 B hasta el 04/10/25. 5º grado. Turno tarde, de 13 a 18 hs. 5º LLAMADO

Maestro de ciclo Escuela Nº 11 “18 de Octubre”. 4ª categoría, NINA. Zona rural favorable. Ex Ruta Provincial N° 24, en reemplazo de GATTI María. Licencia Artículo 12 B hasta 27/09/2025. 4º grado. Turno mañana de 8:30 a 12:30 hs. 8º LLAMADO

Maestro de ciclo Escuela N° 36 “Esteban Echeverría”. 1ª categoría. Zona urbana. En reemplazo de FLORES Daiana. Licencia Artículo 14 hasta 16/10/2025. 1º grado. Turno tarde, de 12:30 a 17:30 hs. 1º LLAMADO

Maestro de ciclo Escuela N°38 «Roque Sáenz Peña». Zona favorable. En reemplazo de ROCHA Paola Licencia 16U hasta 31/12/25. 5º grado. Turno tarde de 13 a 17 hs. 1º LLAMADO

Maestra de ciclo Escuela N° 47 «Maestro Isaías Torres». 2ª categoría. Zona favorable. Basavilbaso. En reemplazo de VALENZUELA, Norma Licencia Artículo 12 A hasta el 03/10/25. 6º grado. Turno mañana, de 7 a 12 hs. 5º LLAMADO

Maestro de ciclo Escuela N° 86 “Corrientes”. 3° categoría. Zona favorable. En reemplazo de SALAYDA Marina Daiana. Licencia Artículo 16 U hasta el 01/10/2025. 5º grado. Turno mañana. 13º LLAMADO

Maestro de ciclo Escuela N° 91 «La Pampa». 2ª categoría. Zona Favorable. Basavilbaso En reemplazo de LOZANO, Paula Mariel Licencia Artículo 12 B hasta el 12/10/25. 2º grado. Turno tarde, de 13 a 18 hs. 1º LLAMADO

Maestro de ciclo Escuela Nº 93 «Santiago del Estero», 2ª categoría. Zona favorable. En reemplazo de BONNOT Victoria Licencia Artículo 12º B hasta el 10/10/25. 2º grado Turno mañana, de 7 a 12 hs. 2º LLAMADO

Maestro de ciclo Escuela N° 116 “Cabo Carlos Misael Pereyra” 3ª categoría. Zona urbana. NINA. En reemplazo de MORILLO Olga Itatí Licencia Artículo 16 U hasta 10/12/2025. 5º grado. Turno mañana, de 8 a 12 hs. 1º LLAMADO

Maestro de ciclo Escuela Nº 117 “20 de Junio”. 2ª categoría. Zona favorable. En reemplazo de DELZART, Nora Licencia Artículo 14 hasta 30/9/25. 5º grado. Turno mañana, de 7.00 hs. a 12.00 hs. 6º LLAMADO

MAESTRO DE MODALIDAD JOVENES Y ADULTOS

Maestro Escuela Primaria de Jóvenes y Adultos Centro Comunitario N° 2 San Vicente. En reemplazo de ALVAREZ Giuliana Licencia Artículo 12 B Hasta 02/10/2025. Turno mañana, de 8 a 12 hs. 1º LLAMADO

Maestro de Educación Musical

Maestro de Educación Musical Escuela Nº 47 «Maestro Isaías Torres». 2ª categoría. Zona Favorable. Comparte con Escuela N° 95 y Escuela N° 96. En reemplazo de Grondona Vera, Luana Licencia Art. 12° A hasta 27/09/2025. Turno rotativo. 1º LLAMADO

Maestro de Educación musical jardin de infantes

Maestro de Música en Jardín de Infantes de Escuela Normal Superior «Mariano Moreno». En reemplazo de VICO Karen. Licencia Artículo 12 A hasta el 10/10/25. Turno mañana. 1º LLAMADO

Maestro de Educación Agropecuaria

Maestro de Educación Agropecuaria JC Escuela N° 87 «San Luis». 3ª categoría. Zona favorable. Villa Mantero. En reemplazo de FLORES, Johana Noelia. Licencia Artículo 12 C hasta el 21/09/25, de 11:25 a 15:30 hs. 8º LLAMADO

Modalidad Especial

Psicopedagogo

Técnico Auxiliar Psicopedagogo. Equipo Orientación Educativa, radio modalidad Jóvenes y Adultos/Secundaria. Cargo vacante por jubilación Pujol Rosana Resolución 003893/25. Turno rotativo. Abierto. 8º LLAMADO.