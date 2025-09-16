Entre Ríos refuerza el sistema de salud con 20 nuevas ambulancias y 10 equipos de telemedicina

Tras recibir el equipamiento, en Gualeguaychú, que consistió en 20 ambulancias de mediana y alta complejidad y en 10 equipos de telemedicina, el mandatario señaló que estos últimos «van a ser el comienzo real y concreto de la medicina a distancia en Entre Ríos; y por eso también hoy es un día histórico en materia de salud».

Precisó que «estos 10 equipos van a ser distribuidos en distintos lugares de la provincia dentro de un plan para desarrollar la telemedicina en Entre Ríos, después de muchas promesas y pocas realidades que recién se están empezando a concretar».

«Hoy la telemedicina salva vidas, muchas veces en rincones alejados se pueden utilizar, para que en cualquier lugar remoto se puedan hacer análisis y adecuar la atención que se requiera al paciente. Lamentablemente teníamos muy poco desarrollo de ella en la provincia; y a eso lo empezamos a cambiar ahora», subrayó.

En el acto, el mandatario celebró la recepción histórica de las 20 ambulancias y el equipamiento de salud aportados por la CTM, que en conjunto suman una inversión superior a los 3.000 millones de pesos. «Los organismos del Estado ya no trabajan de manera aislada, cada uno mirándose a sí mismo. Hoy estamos todos juntos gestionando para resolver los problemas de los entrerrianos», dijo.

En ese marco, mencionó la coordinación con la CTM, en Salud, que permitió esta inversión; y con la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (Cafesg), en Educación, por lo cual «han arreglado a esta altura, cientos de escuelas en la provincia. La manta es corta y cuando la manta es corta, hay que priorizar; y las prioridades tienen que ser sin duda la salud y la educación; y esto es una demostración cabal del cambio cultural que estamos llevando adelante en nuestra provincia», acotó.

Más adelante, el gobernador subrayó la puesta en marcha de una red operativa de traslados interhospitalarios en la provincia, basada en criterios profesionales y sanitarios, dejando atrás prácticas políticas del pasado. Indicó que las ambulancias son un pilar central en el sistema de salud y explicó que «10 de estas nuevas ambulancias tienen tracción 4×4, para poder ingresar pase lo que pase a cualquier rincón de la provincia».

Por su parte, el intendente de Gualeguaychú, Mauricio Davico, enfatizó que «es un día histórico porque estas 20 ambulancias son importantes para la provincia y la salud. Lo más preciado que tenemos todos es la vida; y estas ambulancias ayudarán a la prevención y a que muchas familias en circunstancias difíciles tengan la esperanza de que estarán estas herramientas», aseguró, tras agradecer la decisión del gobernador y a la CTM de Salto Grande.

La ceremonia contó con la presencia, además, del ministro de Salud, Daniel Blanzaco; el presidente de la CTM de Salto Grande, Alejandro Daneri; el vicepresidente primero del Senado, Rafael Cavagna; los presidentes municipales de diversas localidades; y legisladores y funcionarios nacionales y provinciales, entre otras autoridades.