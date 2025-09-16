Concepción del Uruguay: Principio de incendio en vivienda durante este mediodía

De acuerdo a los primeros datos que Génesis24 pudo acceder, en horas del mediodía de este martes, apenas pasadas las 13, personal de Bomberos Voluntarios de la ciudad fue alertado sobre un principio de incendio en una vivienda.

Tras ello, salió de inmediato móvil 28 (unidad de primera intervención) con dotación hacia la dirección indicada, Av. Carlos Gardel y Los Geranios.

Al arribo se realizó perímetro de seguridad y procede a trabajar sobre una garrafa que estaba en el patio de la vivienda, que habrían retirado los propietarios.

Además se observó que era en una de las habitaciones y se forzó la puerta. Rápidamente el personal comenzó a trabajar con línea de 38mm hasta su extinción total.

En el lugar también se hizo presente personal de la Policía de Entre Ríos.

