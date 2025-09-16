Brutal crimen en Basavilbaso: Imputaron por el hecho a sujeto ya detenido

Según pudo saber Génesis24, la justicia imputó formalmente a un hombre de 36 años, que ya se encontraba detenido por un hecho de violencia familiar, como el presunto autor del brutal homicidio de un hombre de 42 años, ocurrido la semana pasada.

La combinación de la Fiscalía a cargo del Dr. Eduardo Santos, de la División Operaciones y Seguridad a través de la Comisaria Basavilbaso, División Investigaciones e Inteligencia Criminal y División Policía Científica, fueron claves al reunir pruebas que conectan ambos casos.

CRONOLOGÍA DE LOS HECHOS

9 de septiembre – Detención por violencia de género: El hombre fue denunciado por su expareja, en representación de su hijo de 15 años. El menor acusó a su padre de haberlo amenazado con un arma de fuego, agredirlo físicamente y retenerlo contra su voluntad. Por este motivo, se ordenó su allanamiento y detención. Tras un intento de fuga, el sospechoso se entregó y quedó alojado en la Comisaría Basavilbaso.

10 de septiembre – Hallazgo del cuerpo: Después de la detención, un hombre de 42 años fue encontrado sin vida en su domicilio con múltiples heridas de arma blanca. Los primeros testimonios de vecinos revelaron que la víctima y el sospechoso, que ya estaba detenido, mantenían un grave conflicto que había motivado denuncias y amenazas públicas.

11 de septiembre – Búsqueda de pruebas: Personal de la Comisaria Basavilbaso, en coordinación con la Fiscalía, realizó dos allanamientos en los domicilios del sospechoso y de su madre. Allí secuestraron prendas de vestir, una bicicleta y, principalmente, un par de zapatillas con presuntas manchas de sangre que coincidían con las huellas halladas en la escena del crimen.

12 de septiembre – El arma del crimen: En un giro inesperado, dos personas se presentaron voluntariamente ante la policía y entregaron un cuchillo que habían encontrado en la calle días antes del homicidio. El arma, que tenía rastros de sangre, fue secuestrada y enviada a peritar.

