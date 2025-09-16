El Coro Estable Municipal de Caseros participó en el 21º Encuentro Coral Termal de Chajarí

El Coro Estable Municipal de Caseros participó el pasado fin de semana en el 21º Encuentro Coral Termal que se llevó a cabo en la ciudad de Chajarí.

El viernes 12 participaron en el Concierto de Apertura realizado en la parroquia Santa Rosa de Lima, mientras que el sábado 13 se presentaron en la Parroquia San José Obrero, y luego compartieron la cena de gala.

Además, el domingo en horas de la mañana fueron parte del Concierto de Despedida en la piscina semiolímpica del Parque Termal “Daniel Tisocco”.

De esta manera el Coro Estable Municipal representó a nuestra ciudad en un evento tan convocante dentro de la provincia, donde se hicieron presentes un total de 12 grupos corales que llegaron desde Buenos Aires, Córdoba, la República Oriental del Uruguay, y distintos puntos de la provincia de Entre Ríos.

Felicitamos al Director, Prof. César Arce, y a todos los integrantes de nuestro Coro Estable por su destacada participación.

Comparte esto: Twitter

Facebook

