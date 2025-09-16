VIDEO: así fue el tremendo choque en el que murió un joven y otro resultó herido

En las últimas horas se conoció un video que muestra cómo ocurrió el choque entre una moto y una camioneta en Chajarí. Jonathan Marsorati, de 21 años, murió tras el impacto. La Policía confirmó que la investigación sigue en curso.
Un video difundido en las últimas horas mostró con claridad cómo ocurrió el siniestro vial que se cobró la vida de Jonathan Marsorati, de 21 años, en Chajarí. En las imágenes se observa a la camioneta circulando por avenida Siburu hacia 9 de Julio y a la motocicleta transitando por Estrada en dirección a Mitre, cuando ambos rodados colisionaron violentamente en la intersección.
Tras el choque, la moto cayó al asfalto y se arrastró varios metros antes de detenerse, lo que agravó las consecuencias del impacto.
Consecuencias del impacto
Los dos jóvenes que iban en la moto fueron asistidos en el lugar. Según explicó la subjefa de la comisaría de Chajarí, Soledad Martínez, “uno de los jóvenes presentaba lesiones de gravedad con riesgo de vida, mientras que el otro fue dado de alta al día siguiente, ya que tenía contusiones varias”.
Investigación en marcha
La funcionaria policial señaló que la avenida Siburu es una arteria transitada que cuenta con lomos de burro como reductores de velocidad. Sin embargo, advirtió que “aparentemente, la camioneta circulaba a alta velocidad y, por disposición del fiscal en turno, se realizó la extracción de sangre tanto al conductor como a los dos ocupantes de la moto, ya que en ese momento no se sabía quién manejaba”.
La fiscalía aguarda los resultados de las pericias y de los estudios toxicológicos, mientras que el video viralizado será una prueba clave para reconstruir lo sucedido. (Elonce)