Policía entrerriano baleado en la cabeza: «La investigación está en trámite y con carácter reservado»

La Unidad Fiscal de San José de Feliciano emitió un comunicado en relación con el hecho que tomó estado público el fin de semana y en el que resultó lesionado César Benítez, un funcionario policial de 38 años perteneciente a la Brigada Abigeato Feliciano.

La fiscal auxiliar interina Dra. Gisela Muñiz indicó que «la investigación se encuentra en trámite y con carácter reservado». “Por respeto a la familia de la persona lesionada y para no afectar el normal avance de las diligencias, no se brindarán declaraciones ni detalles en esta etapa”, señaló.

Desde la Fiscalía se confirmó que hasta el momento no hay ninguna persona imputada y que se dispuso el secreto de sumario.

En cuanto al acompañante del funcionario herido, se informó que fue detenido tras el hecho por orden judicial, aunque recuperó la libertad en la mañana del lunes, según precisó a Tal Cual su abogado defensor, Dr. Nicolás Baldini.

El letrado explicó que las pericias “deberían acreditar el accidente”, lo que dejaría sin responsabilidad penal a su defendido.

Otro aspecto confirmado es que los dos funcionarios involucrados en el incidente se encontraban en servicio al momento de lo ocurrido.

El hecho

El episodio ocurrió este sábado en una estancia ubicada a seis kilómetros de la ruta provincial 2, en cercanías del arroyo Feliciano. Según las primeras informaciones, el funcionario se encontraba en la zona rural junto a otros efectivos cuando se escuchó un disparo y se constató que había sido herido.

Otra versión indica que Benítez estaba cazando junto a un compañero, utilizando un rifle calibre 22 que, al caer al suelo, se disparó accidentalmente e impactó en la cabeza de la víctima.

Como parte de las medidas, se dispuso la realización de dermotest a los brigadistas involucrados, análisis de laboratorio al funcionario internado y el secuestro del arma utilizada, una carabina Model 60 calibre 22. Elonce