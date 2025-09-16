Alianza La Libertad Avanza comenzó su campaña rumbo a las elecciones: «Vamos a defender el cambio en nuestra provincia»

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, expuso en sus redes la imagen con el lanzamiento de cara a la campaña de Alianza La Libertad Avanza (ALLA). “La Libertad Avanza o Argentina retrocede”, aseguró.
Este martes el gobernador Rogelio Frigerio encabezó el primer encuentro oficial de la Alianza la Libertad Avanza de cara a las elecciones legislativas que se llevarán a cabo el próximo 26 de octubre.
Tras el encuentro, el mandatario uso sus redes sociales para dejar un mensaje para sus votantes: “Vamos a defender el cambio en nuestra provincia con respeto, firmeza y coraje”. Y al igual que el lema que utiliza el Presidente de la Nación sostuvo: “La Libertad Avanza o Argentina retrocede”.
A modo de defender dicha Alianza, el mandatario hizo una comparación entre las gestiones a cargo del peronismo y la suya, que lleva 20 meses: “Durante 20 años, un mismo signo político dejó a Entre Ríos quebrada, sin obra pública y un Estado ineficiente que para algunos era una guarida donde se podía acomodar familiares y amigos del poder. En apenas 20 meses, empezamos a dar vuelta esa triste y dura realidad”.
“Rompimos privilegios, ordenamos las cuentas y transparentamos la gestión cuidando cada peso que invierte el Estado”, señaló Frigerio a fin de defender dicho “rumbo” y también “darle el tiempo suficiente a este modelo de la disciplina fiscal y de la estabilidad económica a nivel nacional”. (APF)