El Niño gana fuerza: alertan por más lluvias y posibles crecidas de los ríos Uruguay y Paraná

La Organización Meteorológica Mundial estimó una alta probabilidad de El Niño en 2026. Advierten más tormentas, lluvias intensas y crecidas en la Cuenca del Plata.

El Pacífico tropical está enviando señales cada vez más claras. Lo que hace apenas unos meses aparecía como una posibilidad dentro de los escenarios climáticos ahora se consolida como la opción más probable para la segunda mitad de 2026.