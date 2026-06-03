Herrera: Tras allanamiento, se detuvo al agresor que hirió a un policía en violento episodio

A raíz del grave hecho ocurrido el pasado lunes por la noche en la localidad de Herrera, donde un funcionario policial resultó herido al intentar reducir a un sujeto armado con un cuchillo, en las últimas horas se concretó un allanamiento que derivó en la detención del agresor.

Según se confirmó a Génesis24, el episodio tuvo lugar en calle Presbítero Andrés Queirolo al 1000 de Herrera, cuando personal policial acudió tras reiterados llamados de vecinos que alertaban sobre la presencia de un hombre en estado de alteración. Al arribar, el individuo atacó a los uniformados con un palo y un arma blanca, provocando lesiones cortantes en la muñeca y dedos al jefe de la Comisaría local. Finalmente, el sujeto fue reducido, resultando también herido tras autolesionarse.

Luego del hecho, efectivos de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal llevaron adelante una intensa tarea investigativa que incluyó el relevamiento de cámaras de seguridad y diversas diligencias, lo que permitió reunir elementos clave para avanzar en la causa.

De acuerdo supo Génesis24, como resultado de estas actuaciones, en la mañana de este miércoles y por disposición de la Fiscalía a cargo de la Dra. María José Labalta, se realizó un allanamiento en el mismo domicilio donde ocurrió el hecho, procedimiento que culminó con la detención de del sujeto de 49 años, quien quedó imputado por el delito de “homicidio en grado de tentativa”.

El detenido fue examinado por el médico policial, y alojado posteriormente en la Alcaldía de Comisaría Primera, donde permanece a disposición de la Justicia.

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