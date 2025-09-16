Anunciaron alerta por tormentas para Entre Ríos: en qué zonas podrían caer hasta 60 mm

Según advirtió el SMN, se anticipa que podría haber “abundantes lluvias” y “ocasional caída de granizo” a raíz de una alerta por tormentas para Entre Ríos.
Se brindó una nueva actualización del tiempo, donde se precisó que rige una alerta amarilla por tormentas para Entre Ríos. La misma caería recién sobre el jueves por la madrugada, anticipó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
En total, son diez los departamentos alcanzados por la alerta amarilla: Paraná, Nogoyá, La Paz, Villaguay, Diamante, Federal, Federación, Feliciano, Concordia y San Salvador.
En base al pronóstico, “el área será afectada tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas principalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, además de actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados de forma puntual”.
“Los acumulados previstos a partir del 19 serán significativos y con capacidad de generar impactos negativos en la actividad agropecuaria y en la infraestructura. El avance del sistema frontal también favorecerá el desarrollo de tormentas intensas, acompañadas de ráfagas de viento y actividad eléctrica. Esta situación requiere especial atención, ya que las condiciones podrían volverse adversas en poco tiempo”, indicó Meteored.
A su vez, agregó: “El desplazamiento del frente continuará hacia el litoral y posteriormente al noreste argentino, extendiendo el riesgo de lluvias importantes a esas regiones. De esta manera, gran parte del centro y norte del país quedará bajo la influencia del sistema, lo que marcará un quiebre en el patrón meteorológico vigente”.
Se avecina el frío
Hasta el día 19, la circulación del norte sostendrá temperaturas elevadas en todo el centro y norte del país, con valores más propios de la primavera que del final del invierno. Esta situación, además de alimentar la inestabilidad, consolidará un escenario de elevada humedad atmosférica.
Con el pasaje del frente frío, los vientos rotarán al sector sur, registrándose ráfagas significativas que acompañarán el ingreso de aire más frío. El cambio será notorio: tras varios días con marcas elevadas, se espera un marcado descenso térmico. Elonce