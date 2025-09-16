Caseros: Secuestran arma de fuego y municiones tras allanamiento por causa de agresión durante disputa laboral

Según pudo saber Génesis24, personal de la Comisaria de Caseros incautó una carabina y una importante cantidad de municiones tras un allanamiento en la localidad, derivado de una denuncia por una agresión a un trabajador en el marco de una disputa laboral.

El hecho que originó la investigación ocurrió en horas de la madrugada, cuando un trabajador de 27 años que se dedicaba a la caza de pollos fue interceptado supuestamente en un camino rural por su empleador, un hombre de 50 años, y el hijastro de este, de 26.

La víctima denunció que los dos hombres lo agredieron con golpes de puño y patadas, además de propinarle culatazos con un arma de fuego. El joven relató que, en un momento de la agresión, el agresor intentó dispararle, pero el arma no se percutó. Tras lograr pedir ayuda, el trabajador fue asistido en el hospital local, donde recibió curaciones y fue dado de alta.

Con la denuncia, la justicia emitió una orden de allanamiento que fue cumplimentada por la policía en una finca de la calle 27 de Caseros. El operativo tuvo un resultado positivo, lográndose el secuestro de: Una carabina calibre .22 con un cargador, 32 cartuchos calibre .22, 20 cartuchos de escopeta calibre 12/70.

Los dos hombres involucrados en la agresión fueron trasladados a la Sección de Antecedentes para su correcta identificación, quedando supeditados a la causa judicial por las agresiones y la tenencia de armas.

