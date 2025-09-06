Entre Ríos consolida su liderazgo nacional como productor y exportador de nuez pecán

Alrededor de un 60% de la producción argentina de esta fruta se cultiva en la provincia litoraleña, con el acompañamiento técnico-sanitario del Senasa.

La provincia de Entre Ríos reafirma su liderazgo como principal productora de nuez pecán en Argentina, con una participación del 60% del total nacional de hectáreas implantadas y de producción.

Este crecimiento sostenido posiciona a la actividad como una de las economías regionales más dinámicas, generando empleo, atrayendo inversiones y promoviendo el desarrollo en zonas rurales estratégicas.

El Senasa cumple un rol clave en este proceso, garantizando la calidad, sanidad e inocuidad del producto en cada etapa: desde la plantación hasta su llegada al mercado interno o la exportación.

Una estrategia central del sector es la exportación de nuez pelada, que multiplica el valor del producto y promueve el desarrollo de capacidades industriales locales. Paralelamente, se trabaja en la apertura de nuevos mercados, en especial en Asia y América Latina, con especial expectativa en el mercado chino tras la reciente habilitación sanitaria.

Cerca del 90% de la producción nacional de nuez pecán -con y sin cáscara- se exporta a destinos como Lituania, EE.UU., Brasil y Rusia, entre otros. Entre enero y agosto de 2025, el Senasa certificó a nivel nacional la exportación de 584 toneladas de este producto, un 12,25% más que los envíos realizados en el mismo periodo de 2024 (520 toneladas).

El otro 10% de la producción se destina al mercado interno y se utiliza en la elaboración de panificados, confituras y consumo directo, entre otros.

Economía regional en expansión

Entre Ríos cuenta con entre 4.000 y 5.000 hectáreas cultivadas, dentro de un total nacional de más de 10.000 hectáreas distribuidas en diez provincias, como Buenos Aires, Santa Fe, Misiones, Catamarca, Tucumán y Salta.

Los principales polos productivos se ubican en Villa Paranacito, San José, Crespo, Gualeguay y Concordia, zonas que combinan tradición agrícola, condiciones ideales e infraestructura logística clave, especialmente en el Delta del Paraná.

Proyección internacional y agregado de valor

Desde el Clúster del Pecán de Argentina, una asociación civil sin fines de lucro que integra a numerosos actores de la cadena de valor de la fruta, se destaca que este cultivo representa una inversión a largo plazo con alta rentabilidad frente a otros cultivos tradicionales.

Además, remarca que la ubicación geográfica y el clima de Entre Ríos permiten aprovechar la contraestación con el hemisferio norte, lo que representa una ventaja competitiva clave para la exportación.

En la Provincia se arranca la cosecha en abril, siendo su fuerte entre junio y julio, y la producción que va hacia al mercado externo se empieza a entregar desde que se comienza la cosecha hasta inclusive febrero o marzo del año siguiente.

Desde su Centro Regional Entre Ríos, el Senasa trabaja en estrecha colaboración con viveros, productores, plantas procesadoras y exportadores. Sus principales acciones incluyen el monitoreo fitosanitario en campo, las inspecciones en plantas procesadoras y empaques, la certificación y trazabilidad y la autorización de establecimientos.

Cabe recordar que a fines de agosto Argentina logró la apertura del mercado de Israel para exportar nuez pecán sin cáscara al acordar los requisitos para el envío del producto como resultado de las negociaciones sostenidas entre el Senasa y el Servicio de Protección Vegetal e Inspección de Plantas (PPIS) de ese país.

En este escenario, el acompañamiento del Senasa resulta indispensable para asegurar el cumplimiento de las exigencias internacionales, fortaleciendo la confianza de los consumidores globales en la calidad de la nuez pecán argentina. R2820