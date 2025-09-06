En un año se perdieron más de 300 puestos registrados en el sector turístico entrerriano

Más de 300 puestos de trabajo registrados se han perdido en el sector turístico entrerriano en el último año. Los datos fueron vertidos por autoridades de la Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos (Uthgra) de ambas costas de la provincia y son la consecuencia de un modelo económico que afecta directamente a una actividad que atraviesa uno de los peores momentos de la historia.

Si bien la cifra es impactante, no es sorpresiva. AHORA viene siguiendo de cerca la crisis que vive el turismo, víctima de la pulverización del salario, la ausencia de políticas nacionales de incentivo y un tipo de cambio “planchado” que favorece al que se quiere ir al exterior, pero no al que viene de afuera.

En Concordia calculan que son 237 las bajas en el empleo en blanco entre julio de 2024 y junio de 2025. Lo confirmó Julio Roh, secretario General de Uthgra en la Capital del Citrus.

“Estamos en una situación complicada. Ya estábamos viendo la última temporada que la afluencia había sido escasa comparada con las temporadas anteriores y esto a lo largo del año se fue deteriorando cada vez más”, indicó el dirigente en Lo que queda del día (Oíd Mortales Radio). Entre las razonas de la caída, mencionó al dólar barato, que permitió que los turistas de alto poder adquisitivo eligieran viajar al exterior y la ausencia de lo que llamó turismo de frontera. “Los uruguayos que cruzaban los puentes, consumían en nuestras ciudades y sostenían la actividad. Eso nos salvaba”, expresó al respecto.

Roh dividió al sector en dos. Dijo que la gastronomía “hoy está sobreviviendo, con el consumo local, el consumo interno que hay en cada una de las ciudades, pero se redujo mucho”. Acotó luego: “La hotelería es donde estamos más complicados. El hotelero tiene que tener las 24 horas, todo el tiempo abierto, con todo su personal, por si llega alguien. En cambio, el gastronómico opta por abrir de jueves al domingo, puede optar por hace el turno de la mañana o solo el turno de la noche”.

En la costa del Paraná, por otro lado, ya se perdieron alrededor de 100 puestos registrados, confirmaron fuentes de la Uthgra a AHORA. En la zona ya bajaron su persiana siete hoteles, evidenciando una gravísima situación en un sector que está pasando un momento peor que incluso en la pandemia.

