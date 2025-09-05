Concepción del Uruguay: Se produjo esta mañana un principio de incendio en vivienda

Según pudo saber Génesis24, en horas de la mañana de este viernes, siendo aproximadamente las 10, personal de Bomberos Voluntarios de la ciudad fue alertado sobre un principio de incendio en una vivienda.

Tras ello, salió de inmediato móvil 28 (unidad de primera intervención) con dotación hacia el domicilio de la misma, en República del Líbano y Pablo Scéliga, y al arribo se realizó perímetro de seguridad.

Los propietarios destacaron al personal de Bomberos Voluntarios que se trataba de un cortocircuito en una de las habitaciones en el cielorraso, y que habían retirado parte del machimbre.

Fue por ello que se realizó la verificación correspondiente, observándose que ya no había fuego y tampoco temperatura.

