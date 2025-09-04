El desafío de comunicar sobre Salud Mental y Prevención del Suicidio

En el marco de la Campaña Integral de Prevención del Suicidio y de las acciones por el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, que se conmemora el próximo 10 de septiembre, se realizó una jornada de capacitación destinada a comunicadores y trabajadores de los medios de comunicación, plataformas y redes sociales. El objetivo fue aportar a la construcción de una comunicación más cuidada, comprometida y transformadora en relación a las problemáticas de salud mental.

La actividad se realizó en el Centro Provincial de Convenciones, con una nutrida participación de periodistas, productores, generadores de contenido y referentes de los medios de comunicación. El acto de apertura contó con la presencia del gobernador, Rogelio Frigerio y además el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein; el ministro de Salud de Entre Ríos, Daniel Blanzaco y el director general de Salud Mental, Esteban Dávila.

Ante los asistentes, el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein recalcó la importancia de generar políticas y acciones para abordar la problemática. “Desde el gobierno provincial la salud mental es un tema prioritario, que nos lleva a ocuparnos y a intervenir desde diferentes aspectos porque entendemos que todos tenemos algo para hacer”, reflexionó.

En relación a la convocatoria a los comunicadores, en el marco de la campaña Decilo: hablemos de suicidio, Hein resaltó la necesidad de brindar herramientas apropiadas. “Desde la Cámara queremos ser parte del engranaje que se necesita para abordar el flagelo del suicidio, sabemos que es fundamental acompañar, contener, accionar y también hablar del tema pero hacerlo de la manera adecuada, por eso son tan valiosos estos encuentros de los que todos nos iremos sintiéndonos un poco más comprometidos y preparados”, destacó.

Blanzaco, por su parte, agradeció el acompañamiento de Gustavo Hein y coincidió en que el suicidio es una temática principal en la agenda del gobierno, que abarca no sólo a Salud, sino también a Desarrollo Social, Seguridad, Educación y otras áreas del Estado, en articulación con las organizaciones de la sociedad. “Nos proponemos desmitificar este tema y hablar de suicidio, ya que es un tabú”, dijo el ministro, a lo que agregó: “Queremos acercar a la población el trabajo que se hace en los distintos ministerios, ofrecer herramientas concretas para actuar y entendemos que los medios de comunicación y sus trabajadores son centrales en esta tarea”.

Dávila, en tanto, manifestó: “Se ha estudiado a nivel mundial que poder hablar de la problemática del suicidio, inclusive utilizando este término, esa es una de las cuestiones que ha cambiado y que habla de la necesidad de capacitaciones como esta. No podemos ponernos a juzgar, pero el hecho de preguntar ya actúa como contención. Por otro lado, cuando no se sabe qué hacer, se puede llamar al 135 y ahí lo van a acompañar” finalizó.

La campaña, que se anticipa al Día Mundial del Suicidio que se conmemora el 10 de septiembre, también contempló la creación de un micrositio con información y difusión de actividades, cuyos datos de acceso fueron compartidos con todos los participantes de la jornada de capacitación.