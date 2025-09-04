Concepción del Uruguay: Dos autos colisionaron en una rotonda, dejando severos daños materiales

Este jueves se produjo un violento choque entre dos autos, en la rotonda de bulevar 12 de Octubre y Urquiza, con el saldo de importantes daños y un lesionado.

Fue en horas del mediodía, cuando de oeste a este (por la rotonda) transitaba un Volkswagen Gol -con prioridad de paso-, el cual fue embestido por un Fiat Idea, que circulaba de sur a norte.

Tras el choque, intervino personal policial de Comisaría Primera, División Criminalística y el apoyo de Tránsito municipal.

No se recibió mayor información sobre la o las personas lesionadas. ADELANTO

