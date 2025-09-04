Concepción del Uruguay: Mujer y niño a bordo de una moto resultaron lesionados tras colisión contra colectivo

Según pudo saber Génesis24, un siniestro vial se produjo hoy por la tarde, en la intersección de las calles Larroque y Mitre, dejando como saldo a una mujer y a un niño con lesiones de carácter leve.

El hecho se registró a las 13:45 hs, cuando un colectivo Mercedes Benz, conducido por un hombre, circulaba por calle Larroque en sentido sur.

Por causas que se tratan de establecer, colisionó con una motocicleta Guerrero Trip, conducida por una mujer de 38 años, que circulaba por calle Mitre. La mujer iba acompañada por un niño de 6 años.

Como consecuencia del impacto, los pasajeros de la motocicleta fueron trasladados por una ambulancia de la empresa VIDA al hospital de zona para recibir atención médica. Se les diagnosticaron lesiones de carácter leve.

Comando Radioeléctrico intervino en el lugar para realizar las actuaciones correspondientes.

Comparte esto: Twitter

Facebook

