Anunciaron alerta por temperaturas bajas para diez departamentos entrerrianos: a cuáles afectará

Un frente frío avanzó sobre la franja central del país y alcanzó a Entre Ríos ayer (miércoles), “un significativo recambio de masa de aire con descenso térmico”. En esa línea, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), rige alerta por temperaturas bajas para diez departamentos entrerrianos.

El pasado lunes 1° de septiembre dio comienzo la primavera meteorológica, lo que en términos astronómicos ocurrirá recién el próximo 21 de este mes.

Sin embargo, las temperaturas de los últimos días y más aún de los que vendrán impiden identificar todavía esos valores con los propios de la estación del viento y las flores.

Para este jueves se anunció una temperatura máxima de 13 grados. Mientras que el viernes se perfila como la madrugada más gélida de la semana en Entre Ríos. Se esperan temperaturas mínimas entre uno y cuatro grados en territorio entrerriano, lo que podría generar heladas en áreas suburbanas. Sin embargo, durante la tarde, los valores máximos lograrán repuntar hasta los 14 grados.

El sábado se producirá una rotación del viento al este. Aun así, las temperaturas se mantendrán bajas y muy similares a las del viernes.

Las mínimas durante el fin de semana, estarán entre los 5 y los 7 grados, tanto para el sábado, como para el domingo. Las máximas, en tanto, oscilarán entre los 14 y 18 grados.

¿Qué departamentos estarán en alerta amarilla por tormentas bajas?

La zona alcanzada por el alerta. Foto: SMN.

Colón, Gualeguaychú, Islas, Uruguay y Tala serán del lado del sur, mientras que Federación, Federal, Feliciano, San Salvador y Concordia lo serán en otro sector de la provincia.

El nivel amarillo expresa que produce efectos leves a moderados en la salud de las personas, pudiendo llegar a ser peligrosas en “grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas”.

Esta alerta remarca que el frío se asentará, en primera instancia, en la región de la Costa del Uruguay. Sin embargo, la costa del Paraná no estará alcanzada por esta alerta amarilla.

Otras provincias también se verán afectadas

13 localidades de Buenos Aires, parte de Misiones, Chaco y Santiago del Estero y todo el territorio de Corrientes serán las otras provincias que serán alcanzadas por la alerta amarilla que emitió el SMN en las últimas horas. Elonce