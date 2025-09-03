Concepción del Uruguay: Falleció Dolores Graciela Alarcón «Lola» (Q.E.P.D.)

FALLECIÓ EN CIUDAD EL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. SUS HERMANAS: NORMA Y MARTA ALARCÓN, SUS SOBRINOS Y DEMÁS FAMILIARES PARTICIPAN CON PROFUNDO DOLOR SU FALLECIMIENTO. SUS RESTOS SERÁN VELADOS DE 8 A 9,45 HS, EL 3 DE SEPTIEMBRE, SEGUIDAMENTE EL CORTEJO FÚNEBRE PARTIRÁ AL CEMENTERIO LOCAL, DONDE RECIBIRÁN SAGRADA SEPULTURA. CASA DE DUELO: LEGUIZAMÓN 781
SERVICIO PREVISORA URUGUAY, BVAR ARAOZ Y ALMAFUERTE TEL 03442-440263.
