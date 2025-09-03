Qué dice el informe preliminar de la autopsia a la bebé fallecida en el hospital Masvernat

Este martes se precisó un informe preliminar de la autopsia a la bebé fallecida en el hospital Masvernat de la ciudad de Concordia. Cabe recalcar que su madre, oriunda de San José de Feliciano, denunció una irregularidad por parte de los especialistas al entregarle el cuerpo de otra pequeña.

Según informó el abogado de la familia, Nicolás Baldini, los primeros resultados forenses indicarían que la causa de muerte coincide con lo asentado en la historia clínica: “hemorragia pulmonar seguida de paro cardíaco”. Pese a ello, la familia insiste en que hubo negligencia institucional grave y continúa reclamando respuestas.

La causa judicial avanza y se esperan pericias más profundas

El letrado remarcó que aún resta avanzar en la investigación penal para determinar responsabilidades. “Todavía falta transitar en la causa penal e investigar de una manera más profunda con las herramientas jurídicas para ver realmente por qué se cometió semejante hecho de negligencia”, afirmó en diálogo con Diario El Sol.

El hecho que generó conmoción en la comunidad se dio cuando la familia de Valentina, de tan solo 15 días, recibió el cuerpo de otra beba fallecida. La denuncia generó la apertura de una causa judicial y la intervención del Ministerio de Salud de Entre Ríos, que aseguró estar brindando acompañamiento.

Sin embargo, Baldini desmintió categóricamente ese apoyo institucional: “Leímos el comunicado del Ministerio de Salud de la provincia, donde se puso a disposición y acompañamiento a la familia. Vale decirle a los medios que tengan en cuenta que tanto del Ministerio como desde el hospital, no se ha hecho ningún llamado telefónico a la familia, no se ha puesto a disposición ningún psicólogo, ningún médico de la salud para acompañar”.

Dolor y abandono: “Están bastante perturbados por la situación”

La falta de contacto institucional con los padres de Valentina ha dejado a la familia en un estado de mayor vulnerabilidad emocional. “Nosotros entendemos que fue solamente un comunicado a los fines de justamente intentar remediar la negligencia que han realizado”, agregó el abogado.

En cuanto al estado de los padres, Baldini reveló que atraviesan un momento emocionalmente devastador. “La madre y el padre están muy mal. No pudieron venir al estudio. Están bastante perturbados por la situación. Ya era difícil transitar la muerte de un hijo, para lo que los seres humanos no estamos preparados, ya que nos preparamos para perder a los papás, pero no para perder un hijo”, sostuvo.

Por ahora, la familia sigue esperando explicaciones claras, asistencia profesional y avances en la causa penal para esclarecer cómo se produjo el intercambio de cuerpos y si existieron otras irregularidades en la atención médica de Valentina.

Elonce – El Sol